Champions League: Erst Gala dann Drama! Adeyemis Abend endet bitter

Karim Adeyemi spielt sich gegen Celtic Glasgow in einen regelrechten Torrausch. Der BVB-Star feiert zudem eine Premiere. Doch seine Gala findet ein jähes Ende.

Nach einem Kopfball fasste sich Adeyemi an den rechten Oberschenkel und setzte sich auf den Rasen. Schnell war klar: Für Adeyemi geht es nicht weiter. Julien Duranville ersetzte ihn (48.).

Dabei hatte der Abend so wunderbar für Adeyemi begonnen. Erstmals erzielte der Flügelstürmer drei Tore in einem Spiel für Borussia Dortmund. Das schönste seiner drei Tore (11., 29., 42.) zum 5:1-Pausenstand gegen den überforderten schottischen Meister war zweifellos der Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1. Links im Strafraum kam Adeyemi den Ball und düpierte Kasper Schmeichel mit einem wuchtigen Schuss in den linken Winkel.