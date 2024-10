Champions League: Der Fantalk ist zurück - live im Stream und YouTube

Die Champions League startet in ihren 3. Spieltag und die Fans des beliebten Fantalk können ab sofort wieder wie gewohnt mit dabei sein. SPORT1 präsentiert den beliebten Kult-Talk live im Stream und auf YouTube.

Der beliebte Fantalk auf SPORT1 ist zurück - ab sofort in digitaler Form! Pünktlich zum 3. Spieltag der Champions League wird SPORT1 am Dienstag, den 22. Oktober und Mittwoch, den 23. Oktober jeweils ab 20.30 Uhr das Talkformat im Livestream und auf YouTube ( Dienstag , Mittwoch ) präsentieren.

Los geht‘s am Dienstag mit der Knaller-Partie zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund (LIVETICKER). Zudem reist Vize-Meister VfB Stuttgart zum italienischen Rekordmeister Juventus Turin (LIVETICKER). Beide Partien beginnen jeweils um 21.00 Uhr. Produziert werden die Sendungen in den Studios in Ismaning.