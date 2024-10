Champions League: Höchststrafe für Ex-Bayer-Star! Bailey gegen Bayern unglücklich

Bailey, der vier Jahre lang für Bayer Leverkusen auflief, wurde in der 27. Minute für Jacob Ramsey eingewechselt, welcher verletzungsbedingt das Feld verlassen musste.

Bailey wird durch Maatsen ersetzt

Und nach einer guten halben Stunde Spielzeit war schon wieder Schluss! Bailey, der nicht ins Spiel fand und kaum Akzente setzen konnte, trottete vom Platz (60.). Für den Jamaikaner kam der Ex-Dortmunder Ian Maatsen in die Partie.

Am Wochenende stand Bailey in der Premier League gegen Ipswich Town noch in der Startelf. Beim 2:2-Unentschieden gegen den Aufsteiger steuerte er eine Torvorlage bei (32.).