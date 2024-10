Champions League: Juve sperrt deutsche Fans aus!

Der VfB Stuttgart hat vor dem Duell bei Juventus Turin ( Dienstag, 21 Uhr im LIVETICKER ) in der Champions League seine Fans vor den strengen Ticketrichtlinien des italienischen Topklubs gewarnt. VfB-Anhängern aus Deutschland mit Karten außerhalb des Gästeblocks wird demnach der Zutritt zum Stadion verwehrt.

„Juventus Turin weist ausdrücklich darauf hin, dass es eine 100-prozentige Kontrolle der Ausweise auch in allen anderen Bereichen geben wird. Explizit bekräftigt der Klub, dass es keinen Zutritt für Fans mit einem deutschen Ausweisdokument geben wird“, schreibt der VfB auf seiner Webseite.

VfB rät vor Anreise ohne Ticket ab

Zudem warnt der deutsche Vizemeister davor, ohne Ticket zum Spiel am Dienstagabend in Turin zu reisen. „Von einem Besuch des Stadions oder des Stadionumfeldes wird dringend abgeraten. Es gibt keine Möglichkeit an weitere Tickets zu kommen“, teilte der Klub mit. Das Gästekontingent beträgt 2.099 Karten.