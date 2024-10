FC Bayern: Kane stinksauer wegen Gnabry

Bayern München vergibt eine aussichtsreiche Gelegenheit, gegen Aston Villa in Führung zu gehen. Im Mittelpunkt: Serge Gnabry und Harry Kane!

Das hat Harry Kane so gar nicht gefallen: Im Villa Park bei Bayerns 0:1-Niederlage im CL-Spiel gegen Aston Villa lief die 29. Minute und Serge Gnabry rannte von der rechten Außenbahn kommend auf das Tor des Gastgebers zu. Anstatt in die Mitte zu Harry Kane zu stecken, probierte es Gnabry selbst und schoss am kurzen Pfosten vorbei - zum Ärger von Kane.