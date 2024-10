Champions League: Milan, Arsenal, PSG heute LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 22.10.2024 • 15:45 Uhr Am 3. Spieltag der Champions League gibt es interessante Begegnungen zu verfolgen. So empfängt unter anderem der AC Mailand den belgischen Klub aus Brügge. So sehen Sie die Partien live im TV, Stream und im Liveticker.

In der Champions League steht der dritte Spieltag auf dem Programm. Auch abseits der deutschen Teams finden dabei spannende Begegnungen statt. So empfängt unter anderem der AC Mailand den belgischen Klub Club Brügge (ab 18.45 Uhr im LIVETICKER).

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Italiener haben einen klassischen Fehlstart in die Königsklasse hingelegt und stehen nach zwei Niederlagen noch ohne Punkte dar. So muss gegen das belgische Team aus Brügge dringend ein Sieg her, sollten die Champions-League-Ambitionen nicht frühzeitig ad acta gelegt werden können. Sie verloren zuhause 1:3 gegen den FC Liverpool und in Leverkusen mit 0:1.

Nachdem der AC Mailand seine letzten beiden Heimspiele in der UEFA Champions League verloren hat, drohen den Mailändern nun erstmals in ihrer Geschichte in der Königsklasse drei Heimniederlagen am Stück. Der FC Brügge blieb in seinen letzten 10 Spielen in der Champions League sechs Mal ohne Gegentor, darunter auch am letzten Spieltag beim 1:0-Sieg gegen Sturm Graz.

So können Sie die Champions League heute live verfolgen

TV: -

Stream: DAZN, Amazon Prime

Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

{ "placeholderType": "MREC" }

Arsenal gegen Donezk gefordert

Der FC Arsenal ist am 3. Spieltag zuhause gegen Schachtar Donezk gefordert. Mit vier Punkten legten die Gunners einen soliden Start in die Königsklasse hin und können mit einem Sieg gegen die Ukrainer weiter Boden gutmachen (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Donezk hat keines seiner bisher sieben Champions-League-Gastspiele in England gewonnen. Immerhin holte man beim letzten Besuch auf der Insel einen Punkt: im November 2019 gab es ein 1:1 bei Manchester City.