Haaland glänzt mit artistischem Traumtor

Mit einer artistischen Einlage im Stile von Zlatan Ibrahimovic hat Erling Haaland bei der Torgala von Manchester City in der Champions League für das sehenswerte Highlight gesorgt. Beim 5:0 (1:0)-Sieg gegen den überforderten tschechischen Topklub Sparta Prag sprang Haaland in Höhe des Fünfers in eine hohe Flanke von Savinho, traf den Ball in Kopfhöhe mit der Hacke und versenkte zum zwischenzeitlichen 2:0.