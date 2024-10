Er galt als Wunderkind - und wird Jahre später zum VfB-Albtraum!

14 Jahre erklang in der Heimspielstätte des VfB Stuttgart keine Champions-League-Hymne mehr. Am Dienstagabend war es endlich wieder so weit. Beim am Ende enttäuschenden 1:1 gegen Sparta Prag verlief zunächst alles nach Plan, der VfB lag schnell mit 1:0 in Front, aber eben nur bis zur 32. Minute. Dann kam Kaan Kairinen - und wurde an diesem Abend zum Albtraum für die Schwaben.