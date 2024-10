Xabi Alonso enthüllt: "Brutal wichtig für meine Karriere"

2005, Finale, AC Mailand - bei diesen Stichworten denkt Xabi Alonso unweigerlich an einen der größten Momente seiner Karriere.

2005, Finale, AC Mailand - bei diesen Stichworten denkt Xabi Alonso unweigerlich an einen der größten Momente seiner Karriere.

Das Champions-League-Duell mit der AC Mailand weckt bei Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso besondere Erinnerungen. Als Profi des FC Liverpool feierte er schließlich 2005 im Königsklassen-Finale gegen den einstigen Vorzeigeklub aus Italien nach dem vielleicht denkwürdigsten Comeback in der Geschichte des Wettbewerbs einen der größten Triumphe seiner Laufbahn.

Es sei "brutal wichtig für meine Karriere gewesen, was in dieser Nacht passiert ist", sagte Alonso mit Blick auf die Partie in Istanbul: "Wir können jetzt nach fast 20 Jahren noch darüber sprechen. Das ist für mich eine sehr schöne Erinnerung."