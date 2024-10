Hainer: Flick wird "ewig in Erinnerung bleiben"

Erfolgscoach Hansi Flick hat aus Sicht von Präsident Herbert Hainer einen Ehrenplatz in der Vereinshistorie des FC Bayern.

Erfolgscoach Hansi Flick hat aus Sicht von Präsident Herbert Hainer einen Ehrenplatz in der Vereinshistorie des FC Bayern.

Erfolgscoach Hansi Flick hat aus Sicht von Präsident Herbert Hainer einen Ehrenplatz in der Vereinshistorie des FC Bayern. „Hansi Flick wird immer ein wichtiger Trainer in der Geschichte des FC Bayern sein – mit ihm haben wir das einzigartige Sechs-Titel-Jahr gefeiert, das wird ewig in Erinnerung bleiben“, sagte Hainer dem Münchner Merkur/tz.