Havertz und Arsenal auf Kurs - Villa überrascht weiter

Nationalstürmer Kai Havertz und der FC Arsenal bleiben in der Champions League auf Kurs. Die Gunners setzten sich am dritten Spieltag der reformierten Königsklasse mit 1:0 (1:0) gegen Schachtar Donezk durch und festigten zunächst ihren Platz im oberen Drittel der neu geschaffenen Ligaphase.

Gegen die Ukrainer profitierte Arsenal allerdings von einem Eigentor von Dmytro Riznyk (29.). Leandro Trossard (77.) vergab zudem einen Handelfmeter. Vor dem Spitzenspiel am Sonntag (17.30 Uhr im LIVETICKER) gegen den FC Liverpool in der Premier League tankten die Londoner aber nochmal Selbstvertrauen, nachdem die Mannschaft von Teammanager Mikel Arteta am Wochenende beim AFC Bournemouth (1:2) die wettbewerbsübergreifend erste Saisonniederlage kassiert hatte.