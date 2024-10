Hoeneß: "Schaue nicht auf die Tabelle"

Vor dem Champions-League-Gastspiel bei Juventus Turin hofft der Trainer des VfB Stuttgart auf eine bessere Leistung als zuletzt in München.

Fragen zur 0:4-Klatsche bei Bayern München musste Sebastian Hoeneß auch am Montagnachmittag in Turin noch beantworten, viel lieber richtete der Trainer des VfB Stuttgart den Blick aber nach vorne. Die große europäische Bühne, "die steht jetzt im Mittelpunkt unserer Gedanken", sagte Hoeneß bei der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Kracher bei Juventus Turin am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN).