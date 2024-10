Kompany: Keine Anpassungen gegen Barca

Der Bayern-Coach will sich auch vom formstarken FC Barcelona nicht beeinflussen lassen.

Trainer Vincent Kompany von Bayern München will auch im Champions-League-Kracher beim extrem formstarken FC Barcelona an seiner risikofreudigen Spielidee festhalten. "Jeder Trainer hat das Ziel, mit seiner Idee zu gewinnen", sagte der Belgier auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN): "Ich glaube keine einzige Sekunde, dass Barca sich anpasst. Sie wollen auf ihre Art erfolgreich sein - und wir auch."