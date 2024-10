Leverkusen zuhause eine Macht: "Seriös und erwachsen"

Nach dem defensiven Auftritt im Spitzenspiel bei Bayern München (1:1) schaltete die Werkself phasenweise wieder stärker in den Dominanz-Modus. "Ich glaube, das Spiel gegen Bayern kann man ein bisschen ausklammern", sagte Nationalspieler Jonathan Tah: "Ein Spiel, in dem wir so viel verteidigt haben, gab es lange nicht mehr von uns. Deswegen war es jetzt nicht schwierig, wieder in unseren normalen Modus zu switchen und wieder dominanter mit dem Ball zu sein."