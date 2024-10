Nach Dreierpack: Adeyemi verletzt ausgewechselt

Die große Show des Karim Adeyemi hat ein schmerzhaftes und jähes Ende gefunden. Der Flügelstürmer glänzte beim zweiten Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund gegen Celtic Glasgow mit drei Toren in der ersten Halbzeit - humpelte dann aber vom Feld und fasste sich mit gequältem Blick an den Oberschenkel. Trainer Nuri Sahin brachte in der 48. Minute notgedrungen Julien Duranville für Adeyemi, der mit seinen Dribblings und Abschlüssen der überragende Spieler am Dienstagabend war.