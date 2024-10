Neuer schaut nicht gut aus, aber: "Das ist unser Spiel"

Trainer Vincent Kompany hinterließ nach der ersten Niederlage im achten Pflichtsiel unter ihm auch nicht den Eindruck, als wolle er an seiner Taktik mit hohem Pressing etwas ändern. In den vergangenen drei Spielen hätte seine Mannschaft nur "acht Gegenchancen" zugelassen, das zeige auch, "dass die Jungs das gut machen", sagte er bei DAZN. Tatsächlich sei auch Aston Villa nicht allzu torgefährlich gewesen. "Wir haben", sagte er, "nicht alles falsch gemacht."

Wie schon gegen Leverkusen hing auch Harry Kane, der nach seiner Knöchelverletzung von Beginn an zum Einsatz kam, in der Luft. Erneut gab er keinen einzigen gültigen Schuss aufs Tor ab. "Er wird auch wieder Tore schießen", sagte Kompany. DAZN-Experte Michael Ballack merkte kritisch an, wie schon Leverkusen habe sich auch Villa "hervorragend" auf die Münchner Spielweise eingestellt, die Bayern, so sein Urteil, "müssen mehr an ihrer Flexibilität arbeiten".