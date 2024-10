Statt Real nun Barca: Spanien fürchtet die schwarze Bestie

"La bestia negra" ist zurück! Nach mehreren Niederlagen gegen Real Madrid schien die in Spanien gängige Bezeichnung für den FC Bayern - die Schwarze Bestie, der Angstgegner - schon der Vergangenheit anzugehören. Doch der deutsche Rekordmeister hat sich nicht etwa zurückgezogen. Nein. Er hat sich, da sind sie sich in Spanien einig, einfach nur ein neues Opfer gesucht.

"Wenn es eine Mannschaft in Europa gibt, die vom FC Barcelona nicht genug bekommen kann, dann ist es Bayern München", schrieb die AS vor dem Champions-League-Kracher am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN). Und tatsächlich dürfte dem ein oder anderen Cule, wie sich die Barca-Fans nennen, beim Blick auf die Statistik angst und bange werden.