Vor Flick-Treffen: Kimmich sieht Parellelen bei Kompany

Joshua Kimmich sieht beim FC Bayern unter Trainer Vincent Kompany bereits Parallelen zu der erfolgreichen Zeit unter Hansi Flick. "Man fühlt sich gerade deshalb an die Zeit zurückerinnert, weil wir wieder viele Spiele gewinnen", sagte der Nationalspieler vor dem Wiedersehen mit dem Ex-Trainer beim Champions-League-Kracher gegen den FC Barcelona am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN).

Unter Flick habe die Mannschaft "eine sehr gute Zeit" gehabt, erinnerte sich Kimmich: "Wir haben viele Spiele gewonnen, das haben wir danach nicht immer geschafft." Flick habe "einen guten Spirit in uns entwickelt und uns vertraut in einer Phase, in der jeder so ein bisschen gezweifelt hat".