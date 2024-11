Ballon d‘Or: Wut auf Real-Boss: "Minderwertige Menschen“

„Er (Perez, Anm. d. Red.) hat also das Gefühl, dass die Menschen in meinem Land und in den anderen genannten Ländern keine nennenswerte Stimme haben, weil wir minderwertige Menschen sind“, wetterte der der namibische Journalist Sheefeni Nicodemus in der Sendung des spanischen Radio-Sportsenders El Larguero gegen den Real-Boss.