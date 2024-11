Champions League: Bayer-Stars verpassen Liverpool-Duell

Bayer Leverkusen muss auch im Champions-League -Auswärtsspiel beim FC Liverpool auf Martin Terrier verzichten. Der Offensivspieler wird dem Double-Gewinner an der Anfield Road wie schon am vergangenen Freitag in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart (0:0) fehlen. Das bestätigte Trainer Xabi Alonso vor der Partie am Dienstag (21.00 Uhr im LIVETICKER) .

Terrier, der in dieser Saison in sieben Pflichtspielen in der Startelf gestanden hatte, habe zwar am Montag am Abschlusstraining in Leverkusen teilgenommen, „aber er fühlte sich nicht perfekt“, sagte Alonso: „Wir wollen kein Risiko eingehen.“