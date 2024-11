Bayern entschuldigen sich für Schmähplakate gegen PSG

Bayern München hat sich für Schmähplakate entschuldigt, mit denen einige Fans des deutschen Fußball-Rekordmeisters Paris Saint-Germain und dessen Präsidenten Nasser Al-Khelaifi angefeindet hatten. Dies sei für den FC Bayern nötig, wenn „seine Gegner und deren Repräsentanten in seinem Stadion in dieser Art und in diesem Ton persönlich angegangen werden und sich dadurch beleidigt fühlen“, teilten die Münchner mit.