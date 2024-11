Champions League: Bayern-Gegner beklagt bitteren Ausfall

Der portugiesische Fußball-Rekordmeister Benfica Lissabon muss im Champions-League-Spiel beim FC Bayern am Mittwoch (21.00 Uhr im LIVETICKER) kurzfristig auf Rechtsverteidiger Alexander Bah verzichten. Der dänische Nationalspieler hat sich eine Verletzung am rechten Oberschenkel zugezogen und reiste nicht mit nach München.

Trainer Bruno Lage blickte dennoch "zuversichtlich" auf die Partie. "Es wird ein Spiel gegen einen mächtigen Gegner mit großem Namen, mit großen Spielern und einem großen Trainer", sagte der Nachfolger von Roger Schmidt nach der Ankunft in München am Dienstagabend: "Es wird eine große, interessante Herausforderung. Wir werden sehen, ob wir bereit sind, auf so einem Niveau mitzuhalten."