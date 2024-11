Befreiter Goretzka: "Tut gut"

Von Trainer Vincent Kompany gab es eine liebevolle Umarmung und ein paar nette Schulterklopfer, doch das zweite Saisonspiel über 90 Minuten und der wichtige Sieg gegen Paris Saint-Germain waren für Leon Goretzka Belohnung genug. „Das tut natürlich gut, dafür bin ich hier, um Fußball zu spielen“, sagte der langjährige Nationalspieler nach dem 1:0 (1:0) in der Champions League bei Prime Video und ergänzte schmunzelnd: „Ich freue mich immer, wenn ich von der Leine gelassen werde.“

Doch das wurde er beim FC Bayern über Monate kaum, nachdem sein Verkauf im Sommer gescheitert war. Jetzt wird Goretzka plötzlich gebraucht, weil in Aleksandar Pavlovic und Joao Palhinha gleich zwei seiner Konkurrenten ausfallen - und der Mittelfeldmann ist da. Ein schlechtes Wort war von ihm in all den schweren Wochen nie zu hören.