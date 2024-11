Beste bei Benfica: "Was komplett anderes"

"Am Anfang ist viel zusammengekommen mit Verletzungen und so weiter", sagte der Flügelspieler, der die Bayern in der vergangenen Saison mit dem 1. FC Heidenheim 3:2 geschlagen und bei der 2:4-Niederlage in München getroffen hatte. "Aber das ist das Fußballbusiness", ergänzte Beste, "damit muss man sich auseinandersetzen. Es ist natürlich was komplett anderes, aber ich freue mich, hier zu sein."