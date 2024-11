Bayern-Fans machen Androhung wahr

Vor dem Champions-League-Spiel gegen Benfica Lissabon wächst der Unmut unter den Bayern-Fans. Grund ist allerdings nicht die Partie am Mittwoch (21 Uhr im SPORT1-Liveticker), sondern bereits das folgende Auswärtsspiel gegen Schachtar Donezk, das am 10. Dezember in der Arena auf Schalke ausgetragen wird.