BVB in Zagreb ohne Guirassy

Borussia Dortmund geht ohne Topstürmer Serhou Guirassy ins Champions-League-Spiel beim kroatischen Meister Dinamo Zagreb am Abend (21.00 Uhr/DAZN). Der Guineer hatte sich auf einer Länderspielreise einen Infekt eingefangen und ist noch nicht vollständig fit, er soll aber als Joker zur Verfügung stehen. In der Sturmspitze spielt wie schon zuletzt in der Bundesliga gegen den SC Freiburg (4:0) Maximilian Beier, Pascal Groß ersetzt hinten rechts Julian Ryerson.