Champions League: BVB-Keeper von eigenen Fans beschossen!

BVB-Keeper von eigenen Fans beschossen

Gregor Kobel erlebt beim klaren Auswärtssieg des BVB in Zagreb einen überwiegend ruhigen Abend - zumindest was das Parieren von Bällen angeht. Doch gerade in der Schlussphase kommt es für den Torhüter zu gefährlichen Szenen wegen der eigenen Fans.