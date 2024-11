Champions League: Haaland sorgt für neuen Bestwert

SPORT1 26.11.2024 • 22:24 Uhr Erling Haaland schießt Manchester City per Elfmeter in Führung und sammelt gegen Rotterdam seinen 50. Scorer in der Champions League. Nie erreichte ein Spieler diese Marke schneller.

Erling Haaland liebt die Champions League! Der Norweger brachte Manchester City gegen Feyenoord Rotterdam per Elfmeter mit 1:0 in Führung, für den Stürmer war es bereits sein 45. Tor in der Königsklasse - und das in 44 Spielen!

Weil der Norweger in seiner CL-Karriere auch schon fünf Assists sammeln konnte, knackte Haaland die Marke von 50 Scorerpunkten. Nach Datenerfassung von Opta ist Haaland somit der schnellste Spieler, der diese Marke in der Champions League geknackt hat.

