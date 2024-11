Champions League heute: Zagreb - BVB LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Borussia Dortmund kann am Mittwoch, 27. November, in der neuen Ligaphase der Champions League einen weiteren Schritt in Richtung direkter Achtelfinal-Qualifikation machen. Der BVB tritt am 5. Spieltag beim kroatischen Klub Dinamo Zagreb an. Anstoß in Zagreb ist um 21.00 Uhr (LIVETICKER).