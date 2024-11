Champions League: Lewandowski erreicht besonderen Meilenstein

Robert Lewandowski bringt den FC Barcelona gegen Stade Brest in Führung und knackt damit eine besondere Marke. Es ist das 100. Tor für den Polen in der Champions League.

Robert Lewandowski hat am Dienstagabend einen beeindruckenden Meilenstein erreicht! Der Pole brachte den FC Barcelona nach zehn Minuten gegen Stade Brest per Elfmeter in Führung, gleichbedeutend mit dem 100. Tor des Stürmers in der Champions League.