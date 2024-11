Champions League: Kantersieg! Atlético schießt Prag ab

Italiens Fußball-Vizemeister AC Mailand hat in der Champions League den Anschluss an die Viertelfinalplätze hergestellt. Die in der heimischen Liga kriselnden Mailänder, bei denen der deutsche Innenverteidiger Malick Thiaw 90 Minuten auf der Bank saß, gewannen zum Auftakt des fünften Spieltags beim weiter punktlosen Schlusslicht Slovan Bratislava mit 3:2 (1:1). Auch Atlético Madrid klopft nach einem 6:0 (2:0) bei Sparta Prag an die Top Acht an.