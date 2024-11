Champions League: Spott für Shootingstar? Wirbel um Jubel

Fans und Spieler von Sporting Lissabon waren bedient - und das in gleich mehrfacher Hinsicht. Nicht nur, dass dieses 1:5 gegen den FC Arsenal für die bisher so furios aufspielenden Portugiesen die erste Niederlage in der Champions League besiegelte. Einigen Gesprächsstoff gab es hinterher auch wegen einer Provokation gegen Shootingstar Viktor Gyökeres - in Anspielung auf dessen bekannte Jubelgeste.