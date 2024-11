Champions League: Stollen im Gesicht - Barca-Juwel schwer gezeichnet

Cubarsí musste in der 67. Minute ausgewechselt werden, nachdem er den Fuß seines Gegenspielers Uros Spajic ins Gesicht bekommen hatte. Der Belgrad-Profi traf den Barca-Youngster unglücklich mit dem Stollen am Kinn, Cubarsí ging sofort zu Boden.

Barca-Youngster bekommt zehn Stiche

So kam es letztlich auch, Cubarsí hielt sich beim Gang in die Kabine einen dicken Verband an die Wange. Nach der Partie teilten seine Teamkollegen in den sozialen Medien dann Bilder von dem frisch genähten und immer noch blutverschmierten Youngster, der trotz seines besorgniserregenden Erscheinungsbildes aber schon wieder in die Kameras grinste. Mitspieler Gavi kommentierte das so: „Mein Krieger“.