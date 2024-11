Das gab es bei Barca noch nie! Flick in neuen Sphären

Hansi Flick eilt mit dem FC Barcelona von Schützenfest zu Schützenfest. Das spiegelt sich nun auch in einem historischen Fakt wider.

Hansi Flick ist mit dem FC Barcelona in neuen Sphären unterwegs. Dank des 5:2-Erfolgs der Blaugrana in der Champions League bei Roter Stern Belgrad knackte der deutsche Trainer einen uralten Vereinsrekord.

Mit nun 55 Treffern in den ersten 16 Saisonspielen schrieb Barca Geschichte. Noch nie hat ein Team in der Anfangsphase wettbewerbsübergreifend öfter getroffen. Der bisherige Rekord stammte laut Opta aus der Saison 1950/51, als Barcelona unter Trainer Ferdinand Daucik 54 Treffer in den ersten 16 Partien erzielte.