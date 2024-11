Donezk froh über Spiele auf Schalke

SID 06.11.2024 • 10:24 Uhr Der ukrainsche Klub zeigt sich dankbar, seine Champions-League-Spiele auf Schalke austragen zu können.

Für Sportdirektor Darijo Srna vom ukrainischen Fußball-Meister Schachtar Donezk ist Gelsenkirchen die ideale Wahl als Ausweichspielort in der Champions League. „Wir haben uns aus mehreren Gründen für Schalke entschieden. Erstens hat Deutschland sehr viele ukrainische Flüchtlinge aufgenommen, aber auch in Belgien und den Niederlanden leben sehr viele Ukrainer, denen wir so die Chance geben, unsere Spiele zu sehen“, sagte Srna im Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Zweitens gebe es "gewisse Parallelen zwischen den Klubs, auch wir sind aus einer Bergarbeiterregion. Außerdem ist die Arena eines meiner Lieblingsstadien in Europa", betonte Srna. Aufgrund des russischen Angriffskrieges in der Heimat trägt Schachtar seine Heimspiele in der Königsklasse in Gelsenkirchen aus, in der Vorsaison spielte der Klub in Hamburg.

Trotz der 0:3-Niederlage gegen Atalanta Bergamo beim ersten Auftritt auf Schalke zeigte sich Srna mit den Umständen sehr zufrieden. „Wir hatten über 21.000 Zuschauer. In Lwiw in der Ukraine sind es maximal 3000, meist deutlich weniger. Ich konnte an den Gesichtern meiner Spieler erkennen, wie sehr sie das genossen haben“, so der Kroate. Am Mittwochabend (18.45 Uhr) steht für Schachtar gegen die Young Boys Bern das zweite „Heimspiel“ in Gelsenkirchen an, am 10. Dezember ist der deutsche Rekordmeister Bayern München zu Gast.