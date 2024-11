"Gute Geschichte": Kompany lobt Bayern-Duo

Leon Goretzka und Leroy Sané seien auch in schweren Zeiten ruhig geblieben, betont der Trainer des FC Bayern.

Vincent Kompany hat seinen früheren Reservisten Leon Goretzka und Leroy Sané ein großes Lob ausgesprochen. „Es ist immer schwierig, ruhig bleiben, wenn draußen so viel los ist“, sagte der Trainer von Bayern München bei Prime Video über die zurückliegenden Wochen und Monate, in denen Goretzka wie Sané als Verkaufskandidaten galten und wenig zum Einsatz gekommen waren. Sollte heißen: Beide Spieler blieben ruhig. (Bayern vs. PSG jetzt im LIVETICKER)