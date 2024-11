Hoeneß bedient: "Große Chance verpasst"

Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß war nach der 1:5 (1:2)-Klatsche bei Roter Stern Belgrad völlig bedient. Im Kampf um die Achtelfinal-Play-offs in der Champions League habe der desolate VfB "eine große Chance verpasst. Wir bringen uns in eine Situation, wo wir jetzt punkten müssen", sagte Hoeneß bei DAZN.

"Wir waren mit Ball unpräzise, hatten nie Kontrolle und haben nie Rhythmus aufgenommen. Wir haben in falschen Momenten das Tempo verschleppt oder Tempo aufgenommen. Wir haben kein gutes Gefühl auf dem Platz gehabt", monierte Hoeneß in aller Deutlichkeit, war aber damit noch lange nicht am Ende: "Das Durchsetzungsvermögen hat gefehlt. In vielen Zweikämpfen waren wir zweiter Sieger." Und "sehr ärgerlich" sei zudem, das Spiel in der Schlussphase "so abzuschenken".