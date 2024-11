"Jeder kann die Tabelle lesen": BVB-Pleite soll Leipzig helfen

Nach drei Niederlagen zum Start wächst der Druck für RB Leipzig in der Champions League. Helfen auf dem Weg zum ersten Dreier soll die BVB-Pleite.

Nach drei Niederlagen zum Start empfindet RB Leipzig in der Champions League einen erhöhten Druck. „Wir wissen, dass das, was wir haben, zu wenig ist“, sagte Trainer Marco Rose vor dem Spiel am Dienstag (21 Uhr) beim schottischen Meister Celtic Glasgow: „Wir müssen anfangen, zu punkten. Jeder kann die Tabelle lesen.“