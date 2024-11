Kehl reagiert auf Wunsch von BVB-Boss

SPORT1 26.11.2024 • 18:30 Uhr Der Vertrag von BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl läuft im kommenden Sommer aus. Nach den Geschehnissen der Mitgliederversammlung bezieht Kehl nun Stellung zu seiner Zukunft.

Sebastian Kehl hat sich vor dem Champions-League-Spiel bei Dinamo Zagreb am Mittwochabend (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) zu einer möglichen Verlängerung seines am Ende der Saison auslaufenden Vertrags geäußert.

Trotz der Spekulationen um einen möglichen Abschied in den vergangenen Wochen und Monaten hatte Geschäftsführer Sport Lars Ricken auf der Mitgliederversammlung am vergangenen Sonntag auf einen Verbleib von Kehl gepocht.

Ricken spricht sich für Kehl-Verlängerung aus

„Mein großer Wunsch ist es, auch mit dir den Weg zu gehen“, richtete sich Ricken in der Westfalenhalle persönlich an Kehl und heizte damit die Spekulationen um die Zukunft des 44-Jährigen erneut an.

Kehl wollte sich vor dem richtungsweisenden Duell in der Königsklasse jedoch nur flüchtig zu seiner Zukunft äußern und erklärte: „Es gibt seitdem nichts, was man als neue Wasserstandsmeldung abgeben kann, und ich werde mich dazu jetzt auch nicht äußern.“ Vor allem wolle er sich nun „auf das konzentrieren, was uns morgen bevorsteht, und das ist das Spiel“.

Kehl: „Werden wir nicht in der Öffentlichkeit austragen"

Auch auf erneute Nachfrage merkte Kehl lediglich an: „Ich freue mich darüber und es ist schön. Wer meine Verbundenheit zu diesem Klub kennt, der weiß, was es mir bedeutet. Alles andere werden wir sicherlich nicht in der Öffentlichkeit austragen. Wenn es dann ein Ergebnis gibt, dann werden wir uns dazu äußern.“