BVB will Auswärts-Fluch brechen

Sechs Auswärtsspiele hat der BVB in Serie verloren. In Zagreb soll endlich der Knotenplatzer gelingen.

Borussia Dortmund will den „Fluch“ von sechs Auswärtsniederlagen in Serie ohne neuen Ansatz brechen. „Wir rücken nicht von unserer Idee ab. Wir wollen Fußball spielen, Ballbesitz haben“, sagte Trainer Nuri Sahin vor dem Champions-League-Spiel bei Dinamo Zagreb am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN): „Wir haben uns schon Gedanken gemacht, je nachdem, was unser Gegner spielt. Aber die Grundidee ändert sich nicht.“