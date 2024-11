"Lebensgefahr": VfB-Beirat warnt Stuttgarter Fans

Rund zwei Wochen, bevor der VfB am 27. November in der Champions League auswärts auf Roter Stern Belgrad trifft, hat sich Vereinsbeirat Professor Dr. André Bühler mit einer eindringlichen Mahnung an die Anhänger der Schwaben gewandt

Bühler: „Macht keine dummen Sachen“

Teile der Belgrader Anhängerschaft sind in der Vergangenheit immer wieder mit Gewaltbereitschaft aufgefallen und ihrem Klub damit Strafen der UEFA eingehandelt. Wie der SWR berichtet, will der VfB in den kommenden Tagen eine offizielle Reiseempfehlung für seine Fans herausgeben. Ausdrückliche Warnungen hatte im vergangenen Jahr schon RB Leipzig vor seinem Auswärtsspiel in Belgrad geäußert.