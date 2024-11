Leipzig in Mailand ohne Klostermann

Verteidiger Lukas Klostermann wird dem Fußball-Bundesligisten RB Leipzig im Champions-League-Auswärtsspiel bei Inter Mailand fehlen. Dies teilte der Klub am Montag mit. Aufgrund von "muskulären Beschwerden" werde der 28-Jährige nicht mit nach Italien reisen. Dabei handele es sich laut Vereinsangaben um eine Vorsichtsmaßnahme. Klostermann war am vergangenen Samstag beim Ligaspiel bei der TSG Hoffenheim (3:4) zur Halbzeit angeschlagen ausgewechselt worden.

RB steht am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) bei Inter unter Druck, nachdem die Sachsen die ersten vier Partien in der neuen Ligaphase der Königsklasse verloren hatten. Um noch die Play-offs zu erreichen, braucht es in Mailand dringend einen Sieg.