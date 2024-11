Champions League: PSG-Coach will Bayern "leiden" lassen

Luis Enrique sieht Paris Saint-Germain im Champions-League-Spiel bei Bayern München vor einer Herkulesaufgabe. Der deutsche Fußball-Rekordmeister stelle „die Mannschaft in Europa, die uns am ähnlichsten ist, vielleicht abgesehen von Manchester City“, sagte der Trainer - und genau darin liege am Dienstag (21.00 Uhr/ Prime Video ) wohl das Problem für seine Mannschaft.

Bayern und PSG „sehr ähnlich“

Die Bayern, betonte Luis Enrique voller Hochachtung, "sind in jedem Wettbewerb Favorit, an dem sie teilnehmen, das wird auch in zehn oder 20 Jahren so sein". Dennoch sei Paris "hier, um zu gewinnen" und fühle sich "bereit für das höchste Niveau".