Mehrere Verletzte bei Champions-League-Spiel in Stuttgart

Am Rande der Champions-League-Partie zwischen dem deutschen Fußball-Vizemeister VfB Stuttgart und Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo sind am Mittwoch mehrere Personen durch Pyrotechnik verletzt worden. Dies teilte die Polizei Baden-Württemberg am Donnerstag mit. Zudem seien in der Nacht acht Anhänger eines Fanklubs des VfB Stuttgart vorläufig festgenommen worden, die im Zusammenhang mit einem Angriff auf sechs Bergamo-Fans stehen sollen, der sich nach Spielende zu trug.