"Mich kotzt das an!" VfB-Boss wütet nach Fan-Schikanen

Alexander Wehrle hat sich über die Vorkommnisse vor dem Auswärtsspiel des VfB Stuttgart bei Roter Stern Belgrad in der Champions League am vergangenen Mittwoch echauffiert. Fans des VfB waren an der serbischen Grenze angehalten und gezwungen worden, sich auszuziehen .

„Wenn man am europäischen Wettbewerb teilnehmen möchte, dann hat man auch dafür Sorge zu leisten, dass beim Einlass, also wenn man in ein Land reinfährt, die Kontrollen verhältnismäßig sind. Das, was da passiert ist, hat die Grenzen überschritten und das war auch nicht zu akzeptieren“, wütete der 49 Jahre alte Vorstandschef des VfB vor der Bundesliga-Partie bei Werder Bremen (2:2).