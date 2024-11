Neuer CL-Modus? Kompany: "Das funktioniert noch nicht mit mir"

Vincent Kompany kommt noch nicht richtig mit dem neuen Champions-League-Modus zurecht, wie er selbst zugibt. Der Bayern-Trainer erklärt, warum er sich mit der Tabelle schwertut und was seine Ansprüche sind.

Ihm war bewusst, dass der neue Modus die Dynamik des Wettbewerbs verändert. „Manche haben noch vier ganz schwierige Spiele, manche haben ein bisschen leichtere Spiele. Es ist so unterschiedlich“, meinte der 38-Jährige. Die Tabelle sei aufgrund der ungleichen Spielpläne nur bedingt aussagekräftig. Grundsätzlich sei das neue Format aber „schon interessant.“

Was ändert sich im neuen Spielmodus?

Die bisherige Gruppenphase der Königsklasse wurde abgeschafft und durch eine Ligaphase ersetzt, in der alle 36 Teilnehmer in einer einzigen Tabelle antreten. Jedes Team bestreitet acht Partien gegen unterschiedliche Gegner – vier zuhause, vier auswärts. Die Gegner werden durch ein Lostopf-System bestimmt.

Damit entfällt die altbekannte Struktur mit Hin- und Rückspielen innerhalb einer Gruppe. Für die Topklubs bedeutet dies mehr Duelle gegen starke Gegner und ein breiteres Feld an Konkurrenten.

Kompany: „Unser Anspruch ist immer Top Eins“

Ähnlich wie viele Fans wusste aber auch Kompany nicht genau einzuschätzen, wie viele Siege Bayern in der Ligaphase einfahren muss, um weiterzukommen. Er erklärte, dass man mit drei Siegen in den Playoffs wäre und sechs Siege für die Top Acht benötige: „Das ist ungefähr das, was ich sagen kann.“