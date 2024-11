PSG-Coach Enrique unter Beschuss! "Was hat der Kerl gebracht?"

Bei Paris Saint-Germain schrillen nach der nächsten Niederlage in der Champions League die Alarmglocken. Nach dem 1:2 gegen Atlético Madrid belegt das aus Katar finanzierte Topteam in der Königsklasse nur Rang 25. „Verzweiflung“ stellte L‘Équipe fest und befand: „PSG muss sich Sorgen machen.“

Beim Blick in PSG-Zukunft „wird einem schwindelig“

Und sonderlich rosig sind die Aussichten nicht. „Wenn man einen Blick in die Zukunft wirft, wird einem schwindelig“, stellte Le Parisien nämlich fest. Warum? PSG erwarten jetzt zwei Auswärtsspiele, eines davon am 26. November beim FC Bayern .

Das sei „schon sehr beängstigend“, meint Le Parisien , zumal am 22. Januar auch noch Manchester City nach Paris kommt, bevor man am letzten Spieltag zum VfB Stuttgart muss.

Paris braucht dringend Siege und Punkte, „aber was kann man von einer Mannschaft, die in vier Spielen nur drei Tore geschossen hat, so viele Lücken aufweist und so wenig Ideen hat, um ihr Spiel auszudrücken, überhaupt noch erwarten?“, fragt die Zeitung rhetorisch.