Real im freien Fall! "Milan zerreißt Madrid in Stücke"

„Moratas Milan zerreißt Madrid in Stücke“, titelte die in Madrid ansässige Sportzeitung Marca : „Der Titelverteidiger verliert im Bernabeu und bringt Ancelotti in eine sehr heikle Lage“.

In der Tat läuft es bei Real in dieser Spielzeit alles andere als rund, in der Liga beträgt der Rückstand auf Erzrivale Barca bereits neun Punkte, in der Champions League reiht sich das erfolgsverwöhnte Star-Ensemble nach zwei Niederlagen in vier Partien auf Rang 17 ein.