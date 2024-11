Real in der Krise? "Jeder unter seinem Niveau"

Die spanische Presse watscht die Königlichen nach der nächsten Pleite in der Champions League ab. Lucas Vazquez behält den Mut.

Die spanische Presse watscht die Königlichen nach der nächsten Pleite in der Champions League ab. Lucas Vazquez behält den Mut.

Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid steckt nach der nächsten Pleite früh in der Saison in einer heiklen Situation. Schon zwei Niederlagen in vier Spielen im Paradewettbewerb Champions League, der schwache Auftritt beim 1:3 (1:2) gegen die AC Mailand bedeutete den nächsten Rückschlag und bescherte den Königlichen reichlich Kritik der heimischen Presse.