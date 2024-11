Sahin erleichtert: "Am Ende belohnt man sich"

Sie waren müde, aber glücklich. Arm in Arm standen Nico Schlotterbeck und Emre Can nach dem Schlusspfiff auf dem Rasen und genossen den Jubel über ein schwer erkämpftes 1:0 (0:0) von Borussia Dortmund gegen Sturm Graz. „Wir sind einfach nur glücklich, dass wir heute einen Sieg mit nach Hause nehmen“, sagte der starke Schlotterbeck, der gemeinsam mit Kapitän Can ein Garant dafür war, dass der BVB trotz aller personellen Probleme in der Champions League Kurs auf die direkte Achtelfinal-Qualifikation hält.